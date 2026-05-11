Algoritmi informazione e libertà individuale | Enrico Pedemonte racconta come le piattaforme digitali hanno invaso la vita delle persone
Martedì 12 maggio alle 18.30, presso il locale in Via Cappuccio 5 a Milano, si terrà un evento con l’autore del libro “La fattoria degli umani”. Durante l’incontro, Pedemonte discuterà con il pubblico sui rischi associati all’uso delle tecnologie digitali, concentrandosi su come gli algoritmi e le piattaforme online abbiano influenzato la vita delle persone. L’appuntamento affronta un tema di attualità legato alla relazione tra informazione, libertà e strumenti digitali.
Martedì 12 maggio alle ore 18.30, da The Mill in Via Cappuccio 5 a Milano, l’autore de “La fattoria degli umani” dialogherà con il pubblico su uno dei temi più urgenti del nostro tempo: i rischi legati a un utilizzo inconsapevole delle nuove tecnologie digitali. Dall’informazione personalizzata.🔗 Leggi su Veronasera.it
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