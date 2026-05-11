Acqua di Parma Luce di Rosa | guida prezzo e note olfattive
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Buongiorno di Acqua di Parma racchiude la freschezza luminosa delle mattine italiane: note di limone, menta verde, rosmarino e basilico si intrecciano a un fondo morbido di legni e muschi bianchi. Una fragranza energica, raffinata e piena di luce. Acquistala facebook
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