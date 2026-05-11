A16 Napoli-Canosa chiuso per una notte il tratto Avellino Est-Benevento verso Canosa
Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, il tratto tra Avellino Est e Benevento sulla A16 Napoli-Canosa sarà chiuso in entrambe le direzioni per le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22:00 alle 6:00 e riguarda la carreggiata verso Canosa e l’uscita verso l’A14 Bologna-Taranto. La chiusura interessa il tratto tra Avellino Est e Benevento.
Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso CanosaA14Bologna-Taranto.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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