A16 Napoli-Canosa chiuso per una notte il tratto Avellino Est-Benevento verso Canosa

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, il tratto tra Avellino Est e Benevento sulla A16 Napoli-Canosa sarà chiuso in entrambe le direzioni per le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22:00 alle 6:00 e riguarda la carreggiata verso Canosa e l’uscita verso l’A14 Bologna-Taranto. La chiusura interessa il tratto tra Avellino Est e Benevento.

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Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso CanosaA14Bologna-Taranto.In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A16 Napoli-Canosa, chiusura del tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso NapoliSulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 aprile, sarà chiuso il tratto... A16 Napoli-Canosa, chiusura del tratto Benevento-Grottaminarda verso Canosa/A14Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 2, alle 6:00 di venerdì 3 aprile, sarà chiuso... Argomenti più discussi: A16 Napoli-Canosa: chiuso per una notte il tratto Candela-Cerignola ovest in entrambe le direzioni; A16 Napoli-Canosa, chiusure notturne dell'entrata della stazione di Avellino est; A1: chiusura ramo di immissione sull'A16 Napoli-Canosa; Lavori in autostrada: annunciate chiusure. Autostrada A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Candela - Grottaminarda verso NapoliLo stop, reso necessario per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di mercoledì prossimo alle 6 di giovedì 9 aprile. Sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, per consentire il transito ... lagazzettadelmezzogiorno.it