Zelig On | anticipazioni comici e ospiti dello show su Italia 1

Stasera alle 21:20 su Italia 1 va in onda “Zelig On”, il nuovo spettacolo che presenta comici noti e diversi ospiti. La trasmissione, in programmazione domenica 10 maggio 2026, vede un cast di attori comici e personaggi invitati, pronti a esibirsi sul palco. La puntata, prevista per questa sera, porta sullo schermo una serie di performance e interventi di vari artisti.

Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1, 10 maggio. Questa sera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Zelig On, il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show. Anticipazioni, cast, comici e ospiti. Nel corso delle cinque puntate saliranno sul palco numerosi comici, tra volti emergenti e artisti già conosciuti dal pubblico. Un cast eterogeneo, con una presenza femminile significativa, pronto a portare in scena stili, personaggi e linguaggi comici differenti.🔗 Leggi su Tpi.it

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