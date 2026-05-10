Viterbo piange Vito Ferrante | l’impegno per l’Afesopsit non si ferma

Viterbo si stringe intorno alla famiglia di Vito Ferrante, scomparso recentemente. Ferrante era noto per il suo impegno nel sostenere l’Afesopsit, associazione di cui era attivo rappresentante. La cerimonia civile in sua memoria si è svolta senza la presenza di rappresentanti politici. La figlia, Antonella, si prepara a continuare le attività del padre e a portare avanti il suo lavoro nel settore.

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? Domande chiave Come potrà la figlia Antonella proseguire le battaglie del padre?. Perché la politica è stata esclusa dalla cerimonia civile?. Quali criticità riguardano l'accesso delle donne alle case rifugio?. Come verrà celebrata la memoria di Ferrante durante Santa Rosa?.? In Breve La figlia Antonella promette di proseguire le battaglie dell'Afesopsit fondata nel 1993.. Il 3 settembre la macchina di Santa Rosa renderà omaggio a Ferrante.. Peppe Sini e Maurizio Casciani hanno partecipato al rito civile alla Fattoria di Alice.. Il Giardino Primavera è stato inaugurato nel 2022 in strada Tuscanese.. La comunità di Viterbo ha dato l’ultimo saluto a Vito Ferrante nella Fattoria di Alice in strada Tuscanese, dove una cerimonia civile intensa ha riunito amici e istituzioni per celebrare la vita del fondatore dell’Afesopsit.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo piange Vito Ferrante: l’impegno per l’Afesopsit non si ferma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Vito Ferrante, morto il fondatore di Afesopsit: "Ha dato voce e dignità a tanti sofferenti psichici"