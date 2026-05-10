Villa Pamphilj visite straordinarie al Casino del Bel Respiro | ecco le prossime date

Villa Pamphilj, uno dei luoghi più visitati della città, apre le sue porte per visite straordinarie al Casino del Bel Respiro. Le date delle aperture sono state comunicate e permetteranno ai visitatori di scoprire gli interni di questa residenza storica. La villa è frequentata quotidianamente da romani e turisti, attratti dalla sua architettura e dagli ampi spazi verdi. Le visite speciali rappresentano un’occasione per conoscere più da vicino questa parte della capitale.

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È uno dei luoghi più amati e fotografati della Capitale, meta quotidiana di romani e turisti che restano ogni volta incantati dalla sua bellezza senza tempo. Villa Pamphilj continua a essere un punto di riferimento per chi cerca natura, arte e storia nel cuore di Roma. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riverai notizie sulle prossime visite gratuite e sugli gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Tra viali alberati, giardini seicenteschi e panorami mozzafiato, custodisce un autentico gioiello architettonico: il Casino del Bel Respiro, conosciuto anche come Casino del Bel Respiro. Un capolavoro voluto da Innocenzo...🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video