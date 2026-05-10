In Valle Seriana, un uomo ha perso il portafoglio e, sorprendentemente, lo ha ritrovato con tutti i documenti e i soldi ancora all’interno. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento completo del suo possesso, senza perdita di niente. La notizia viene accolta come un esempio di buona sorte e di restituzione corretta. Nessun dettaglio sulla persona che ha ritrovato il portafoglio né sulla modalità del ritrovamento.

LIETO FINE. Mai si sarebbe aspettato di ritrovare ancora tutto il suo contenuto, sia i documenti sia i numerosi contanti. È stata già una grossa sorpresa ricevere la chiamata di un agente della polizia locale che lo avvisava del ritrovamento del suo portafoglio. Ma mai si sarebbe aspettato di ritrovare ancora tutto il suo contenuto, sia i documenti sia i numerosi contanti. Mentre si trovava in viaggio con la sua Vespa sulle strade della Val Seriana, S. A., cittadino di Bergamo che preferisce restare anonimo, ha smarrito il suo portafoglio, che gli è caduto dalla tasca dei pantaloncini. «Avevo pagato l’ultima volta ad Albino, poi nella zona di Villa di Serio mi sono accorto di non averlo più con me – racconta S.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Valle Seriana: perde il portafogli, glielo restituiscono con tutti i soldi

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