Umbria allerta meteo della protezione civile

La protezione civile dell'Umbria ha diffuso un’allerta meteo per domenica 10 maggio 2026. La comunicazione riguarda condizioni di maltempo che potrebbero interessare la regione durante tutta la giornata. Non sono state fornite dettagli specifici su intensità o durata delle eventuali precipitazioni. L’allerta è stata emessa per informare la popolazione e le autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domenica 10 maggio 2026. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico in tutte le zone della regione.Per la giornata, si legge sul documento di allerta pubblicato sul sito della prociv.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Continua il maltempo con pioggia e temporali: le previsioni della protezione civile