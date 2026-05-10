Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Ecco le ultime notizie sul calcio estero provenienti da diverse parti del mondo. Le informazioni vengono aggiornate continuamente nel corso della giornata e comprendono trasferimenti, risultati di partite e dichiarazioni ufficiali. Questa panoramica offre un quadro completo delle novità più recenti nel calcio internazionale, senza commenti o analisi ulteriori.
Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Di Francesco: «Sorrido perché ho fatto vedere i calci d’inizio della Juventus 2-3 volte e poi prendi gol dopo 12 secondi.» Spalletti: «Vlahovic? La società ha tentato di avere un contratto del genere e farà un nuovo tentativo» Dossena non ci sta: «Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce. È...🔗 Leggi su Calcionews24.com