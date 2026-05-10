Ultima prova prima della Classica | Vini e Gonzalo… e Mbappé con i sostituti

Nelle ultime ore, sui social si sono registrati pochi commenti e polemiche in merito a una notizia proveniente dalla Liga, mentre il Real Madrid City è rimasto in silenzio. La giornata ha visto un’atmosfera di attesa e quiete, senza interventi ufficiali o dichiarazioni da parte del club. La situazione si riferisce a un momento cruciale prima della Classica, con alcune voci sui giocatori Vini, Gonzalo e Mbappé.

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2026-05-10 14:58:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Un silenzio sepolcrale ha invaso ieri il Real Madrid City. Ultimo allenamento prima del viaggio Barcellona per contestare l’ultimo Classico della stagione e, nell’aria, c’era solo una strana sensazione: Per la prima volta è scomparso il solito mormorio tra i giocatori e si sono sentiti solo gli ordini di Arbeloa e del suo staff tecnico.. Un clima di tensione come poche altre volte, specchio del momento delicato che sta attraversando la squadra, della tempesta di polemiche che si abbatte sul gruppo e di una fine di stagione che sembra gridare a gran voce di concludersi al più presto.🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Squadre confermate, le formazioni complete della Liga con Mbappe, Alexander Arnold iniziano con Vinicius Junior, Bellingham tra i sostituti2026-04-04 15:43:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Maiorca e Real... LEGO: Messi, Ronaldo, Mbappé e Vini Jr. in edizione limitata per iIl mondo dei mattoncini colorati si allarga oggi verso il calcio d’élite, con l’annuncio ufficiale del Gruppo LEGO che trasforma in minifigure i... Argomenti più discussi: COPPA RALLY DI ZONA - 61° Rally Friuli Venezia Giulia: il bis di Marco Signor (Toyota); Pechino Express, nell'ultima tappa in Cina eliminati i Rapper. FOTO; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; BMW Domina A Spa: Storica Doppietta Nel WEC Prima Della 24 Ore Di Le Mans.