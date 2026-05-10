Stasera in tv la programmazione di domenica 10 maggio
Questa sera, sulla televisione italiana, vengono trasmessi diversi programmi. Su RAI1 alle 21.45 va in onda il film “Notaio in Sorrento”. Su RAI2, alle 21.00, è prevista una programmazione che prosegue con vari contenuti. La programmazione si completa con altri canali e orari, offrendo una serie di scelte per gli spettatori.
RAI1 21.45 Roberta Valente Notaio in Sorrento RAI2 21.00 N.C.I.S. RAI3 20.30 Report RETE4 20.42 Barcellona-Real Madrid CANALE5 21.21 Racconto di una notte ITALIA1 21.20 Zelig On TV8 20.30 Tennis: ATP 1000 Roma NOVE 20.00 Che tempo che fa 20 21.10 The transporter legacy CIELO 21.20. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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