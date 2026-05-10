Sport in tv oggi domenica 10 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio sono in programma numerosi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. Tra gli appuntamenti principali ci sono i tornei di tennis ATP Masters 1000 e WTA 1000 a Roma, il Giro d’Italia di ciclismo, le partite di calcio della Serie A, il Gran Premio di Francia di MotoGP e le gare di basket di Serie A. Questi eventi saranno visibili attraverso canali televisivi e piattaforme online dedicate.

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Oggi, domenica 10 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro d’Italia, il calcio con la Serie A, la MotoGP con il GP di Francia, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora. Nell’ ATP Masters 1000 di Roma saranno sei i match con azzurri protagonisti: in singolare Lorenzo Musetti sfiderà Francisco Cerundolo, Luciano Darderi incontrerà Tommy Paul e Matteo Arnaldi incrocerà Rafael Jodar, mentre in doppio CadenassoVasamì si misureranno con GranollersZeballos, CobolliSonego affronteranno KrawietzPuetz e FortiRomano se la vedranno con ErlerMiedler.🔗 Leggi su Oasport.it

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