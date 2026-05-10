Spalletti plasma la Juve del presente e del futuro | impossibile non ripartire dalla difesa a quattro I motivi

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore sta lavorando per adattare la squadra alla difesa a quattro, una scelta che sembra ormai imprescindibile. Questa configurazione permette di ottenere una maggiore solidità difensiva, combinando la forza fisica dei centrali e la spinta continua dei laterali. La strategia adottata mira a migliorare la compattezza del reparto arretrato e a rafforzare le possibilità offensive attraverso una linea difensiva più equilibrata.

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di Luca Fioretti Spalletti plasma la Juve: la difesa a 4 garantisce una solidità senza precedenti grazie al perfetto mix tra fisicità centrale e spinta costante dei laterali. La scelta di Spalletti  di puntare con decisione sulla  retroguardia a quattro  ha letteralmente trasformato il volto tattico dei  bianconeri. Durante la sfida di ieri vinta per  0-1  contro il Lecce, la coppia centrale formata da  Lloyd Kelly  e  Gleison Bremer  ha agito come uno schermo impenetrabile davanti a  Michele Di Gregorio. Rispetto alla difesa a  3, questo assetto permette una copertura degli spazi più razionale, riducendo le distanze tra i reparti e impedendo agli avversari di trovare varchi centrali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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