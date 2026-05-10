L’allenatore sta lavorando per adattare la squadra alla difesa a quattro, una scelta che sembra ormai imprescindibile. Questa configurazione permette di ottenere una maggiore solidità difensiva, combinando la forza fisica dei centrali e la spinta continua dei laterali. La strategia adottata mira a migliorare la compattezza del reparto arretrato e a rafforzare le possibilità offensive attraverso una linea difensiva più equilibrata.

di Luca Fioretti Spalletti plasma la Juve: la difesa a 4 garantisce una solidità senza precedenti grazie al perfetto mix tra fisicità centrale e spinta costante dei laterali. La scelta di Spalletti di puntare con decisione sulla retroguardia a quattro ha letteralmente trasformato il volto tattico dei bianconeri. Durante la sfida di ieri vinta per 0-1 contro il Lecce, la coppia centrale formata da Lloyd Kelly e Gleison Bremer ha agito come uno schermo impenetrabile davanti a Michele Di Gregorio. Rispetto alla difesa a 3, questo assetto permette una copertura degli spazi più razionale, riducendo le distanze tra i reparti e impedendo agli avversari di trovare varchi centrali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti plasma la Juve del presente (e del futuro): impossibile non ripartire dalla difesa a quattro. I motivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Roma-Juve: Spalletti vara la rivoluzione a quattro per blindare la difesaLa Continassa è diventata il laboratorio di un’ultima, febbrile riflessione tattica: Luciano Spalletti, stretto tra l’urgenza di fare punti...

Spalletti Juve, non ci sono dubbi sul futuro del tecnico: la società ha in mente questa cosa. Cosa filtra dalla Continassadi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, non ci sono dubbi sul futuro del tecnico toscano: la società bianconera ha in mente questa cosa.

Argomenti più discussi: Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Spalletti insiste: Questa Juve ha momenti di superficialità, si perdono concentrazione e carattere; Lecce-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Lecce-Juve in tv? Dazn o Sky, orario.