Sondaggi un crollo pesante e un sorpasso clamoroso La colpa è solo sua

Da tvzap.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima rilevazione Bidimedia mostra un calo significativo di uno dei principali schieramenti politici, che perde terreno rispetto ai concorrenti. Il risultato più eclatante riguarda anche il sorpasso di un altro gruppo, che si affaccia in modo più deciso nella classifica. I dati indicano che la fluttuazione delle preferenze riguarda non solo singoli partiti, ma anche l’assetto complessivo tra le forze in campo, con variazioni evidenti rispetto alle rilevazioni precedenti.

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Il dato che emerge con maggiore chiarezza dall’ultima rilevazione Bidimedia non riguarda solo le oscillazioni dei singoli partiti, ma l’equilibrio complessivo tra schieramenti. Secondo il sondaggio, oggi il campo largo risulterebbe in vantaggio di circa tre punti sulla coalizione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni. Alla base dello scarto viene indicato un fattore specifico: la presenza di Roberto Vannacci, che dopo la separazione dalla Lega continuerebbe a raccogliere un consenso autonomo stimato attorno al 3-4%. In un sistema in cui le coalizioni determinano la competizione, anche pochi punti possono modificare gli assetti e incidere sul risultato complessivo.🔗 Leggi su Tvzap.it

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