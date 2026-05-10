Serie A oggi Parma-Roma – Diretta

Nella 36esima giornata di Serie A, la Roma si prepara a affrontare il Parma allo stadio Tardini. La partita si svolge oggi, domenica 10 maggio, e sarà visibile sia in diretta televisiva che in streaming. La squadra giallorossa torna in campo dopo le ultime partite del campionato, con l’obiettivo di ottenere punti importanti. La gara si gioca in un momento cruciale della stagione.

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(Adnkronos) – La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, i giallorossi sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – al Tardini nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro la Fiorentina nell'ultimo turno, che gli ha permesso di avvicinare il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Live PARMA-ROMA - SERIE A Notizie correlate Leggi anche: Serie A, oggi Lazio-Parma – La partita in diretta Serie A, oggi Inter-Parma: ai nerazzurri serve un punto per lo scudetto – Diretta(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A e oggi, domenica 3 maggio, affronta il Parma a San Siro (in una partita visibile in diretta tv e... Argomenti più discussi: Parma-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Parma-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Pronostico Parma-Roma quote e analisi 36ª giornata Serie A; SERIE A ENILIVE | I CONVOCATI DI PARMA-ROMA.