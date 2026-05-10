Sentenza da 200mila euro sui canoni idrici | nuova bufera sui conti del Comune

Una sentenza di circa 200mila euro riguardante i canoni idrici ha suscitato nuove tensioni nel Comune di Aversa, che si trova già a gestire una situazione finanziaria difficile. La decisione giudiziaria riguarda il pagamento di somme relative alla gestione delle risorse idriche e potrebbe avere ripercussioni sui bilanci comunali. La vicenda si inserisce in un quadro di discussioni politiche e amministrative sulla gestione delle finanze pubbliche.

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Una sentenza da circa 200mila euro sui canoni idrici rischia di riaccendere la polemica politica ad Aversa, già alle prese con una situazione finanziaria complessa. Il Tribunale ha infatti dato ragione a un condominio, difeso dall’avvocato Fabio Roselli, condannando il Comune normanno al.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Il Comune fa cassa sui cittadini": l'affondo di Fratelli d'Italia sui conti del bilancioIl gruppo consiliare analizza i rendiconti degli ultimi anni: "Avanzi da 4 milioni l'anno mentre aumentano mense, parcheggi e pratiche edilizie.