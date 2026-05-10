Sainz | le nuove regole F1 sono un passo avanti ma insufficienti

Un pilota di Formula 1 ha chiesto come un software possa stabilire la velocità di un'auto, mentre un altro ha criticato come la gestione della batteria abbia influenzato negativamente la sua qualifica. Le nuove regole della categoria sono considerate un miglioramento, ma alcuni sostengono che non siano ancora sufficienti per risolvere tutti i problemi legati alle strategie e alle tecnologie utilizzate durante le gare.

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? Domande chiave Come può un software decidere la velocità di un pilota?. Perché la gestione della batteria ha rovinato la qualifica di Albon?. Cosa impedisce ai piloti di premere l'acceleratore al massimo?. Come influisce il software sulla capacità di attacco in pista?.? In Breve Albon perde quattro decimi in qualifica a Miami per eccesso di recupero energetico.. Gestione gomme intermedie modificata dalla FIA da 60 a 70 gradi per meteo.. Software limita acceleratore al 50% in curva per preservare carica nei rettilinei.. Conflitto tecnico tra gestione elettronica e guida pura dopo il GP di Miami.. Dopo la gara di Miami, Carlos Sainz ha dichiarato alla stampa che non intende più muovere critiche pubbliche alle nuove regole della Formula 1, pur mantenendo forti dubbi sulla loro efficacia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sainz: le nuove regole F1 sono un passo avanti ma insufficienti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuove Regole F1: una sorta di minestrone...difficile da mandar giù ! Notizie correlate Leggi anche: Carlos Sainz svela perché le nuove regole F1 2026 sono tra le sue preferite. Leggi anche: Carlos Sainz: “Evitiamo le critiche alle regole F1 del 2026, serve unità”. Argomenti più discussi: Sainz: Miami è un momento cruciale per iniziare a recuperare terreno; Leclerc e Sanchez: la nuova pole position del beauty è una questione di stile; Carlos Sainz svela perché le nuove regole F1 2026 sono tra le sue preferite.; Carlos Sainz | Evitiamo le critiche alle regole F1 del 2026 serve unità.