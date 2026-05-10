Nella giornata di oggi sono stati aggiornati i risultati delle partite di Serie A 202526. Il Milan ha perso in casa contro l’Atalanta, mentre l’allenatore della Juventus ha annunciato il cambio in panchina, con Spalletti che prende il posto di Allegri. Sono stati inoltre forniti dettagli sui match in corso e sul cammino della squadra torinese nel campionato.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Milan ko in casa con l’Atalanta, Allegri cede il passo a Spalletti

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