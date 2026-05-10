Nella giornata di oggi, la Serie A ha visto alcune partite importanti: la Cremonese ha conquistato una vittoria per 3-0, mentre la Fiorentina ha pareggiato e ottenuto un punto. I risultati aggiornano il quadro del campionato italiano e si inseriscono nel percorso della Juventus, che segue con attenzione le proprie sfide. I match sono stati seguiti in tempo reale, offrendo un quadro completo delle prestazioni di squadre e giocatori.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Cremonese vince 3-0, la Fiorentina pareggia e si salva

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