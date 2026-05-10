Puglia Rosè la notte dei rosati italiani a Manfredonia

Nella località di Manfredonia si tiene un evento dedicato ai vini rosati italiani, chiamato Puglia Rosè. La manifestazione vede la partecipazione di produttori e appassionati provenienti da diverse regioni d’Italia. Durante la serata si degustano varie tipologie di rosati, con momenti dedicati alla presentazione di nuove annate e alle discussioni tra esperti del settore. L’evento si svolge in un’atmosfera informale e coinvolgente, rivolta sia agli addetti ai lavori che al pubblico.

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Oltre 60 cantine da 12 regioni italiane, più di 100 etichette d'eccellenza, per una grande serata interamente dedicata alle eccellenze del vino rosato italiano. Il 30 maggio, sulla suggestiva promenade del nuovo porto turistico di Manfredonia, arriva "La Puglia Rosè - La notte dei rosati", una grande degustazione interamente dedicata al meglio della produzione italiana di vini rosati. Ad accompagnare i visitatori nelle degustazioni con racconti dedicati al vino rosé saranno gli stessi produttori delle migliori aziende vitivinicole italiane. Una serata per celebrare l'eccellenza del rosato e le sue infinite potenzialità, come dimostrano i trend del settore.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Puglia Rosè, la notte dei rosati italiani a Manfredonia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Manfredonia “Puglia Rosè – La notte dei rosati”Oltre 60 cantine da 12 regioni italiane, più di 100 etichette d'eccellenza, per una grande serata interamente dedicata alle eccellenze del vino...