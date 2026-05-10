Oggi, 10 maggio 2026, il prezzo del gas all’ingrosso, indicato dal PSV, si attesta intorno a 0,400 euro per Smc. Si tratta di un dato aggiornato e ufficiale, che riflette l’andamento attuale del mercato del gas. Il valore del PSV viene pubblicato quotidianamente e rappresenta un punto di riferimento per le transazioni nel settore energetico.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 10 Maggio 2026, è pari a circa 0,400 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 42,51 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc), comunemente adottato per il mercato italiano. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati ad aprile. Dopo aver toccato valori superiori a 50 euroMWh (circa 0,47 euroSmc) nella prima metà di aprile, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi intorno ai 42-44 euroMWh (0,39-0,41 euroSmc) negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso