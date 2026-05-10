Presenti per Capannori A lezione dalla Polizia di Stato per non cadere nelle truffe

Nella città si è svolta un’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato rivolta ai cittadini per fornire consigli pratici su come riconoscere e prevenire le truffe. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato a migliorare la propria sicurezza e a conoscere le strategie adottate dalle forze dell’ordine per contrastare le attività illegali. Durante l’incontro sono stati condivisi strumenti utili per evitare raggiri e situazioni di rischio.

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Consigli molto utili per difendersi dai malviventi. Successo per l’iniziativa che ha visto la presenza della Polizia di Stato ad un incontro dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane, promosso dal Comitato Civico "Presenti per Capannori", con la partecipazione di personale della Questura di Lucca. Tutto ciò si inserisce nell’ambito della costante campagna di vicinanza della Polizia di Stato alla cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Nel corso della serata, il dirigente dell’Ufficio Volanti, Roberto Femia, è intervenuto personalmente illustrando...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Presenti per Capannori“. A lezione dalla Polizia di Stato per non cadere... nelle truffe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dalla violenza di genere al cyberbullismo: sessanta studenti a lezione dalla polizia in Prefettura“Nuovi cantieri di educazione civica”, questo il progetto che da anni impegna la questura di Torino che, periodicamente, tiene viva l'attenzione dei...