Perché Paola Caruso non era in studio al GF Vip | la verità dopo l’eliminazione commuove i fan

Dopo l'eliminazione di Paola Caruso dal Grande Fratello Vip 2026, diverse persone si sono interrogate sul motivo per cui non fosse presente in studio nelle ultime puntate del programma trasmesse su Canale 5. La sua assenza ha suscitato curiosità tra i fan e gli spettatori, che hanno cercato di capire le ragioni di questa scelta. Finora, non sono stati forniti dettagli ufficiali riguardo alle motivazioni dietro questa decisione.

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Dopo l’eliminazione di Paola Caruso dal Grande Fratello Vip 2026, molti spettatori si sono chiesti perché la showgirl non sia stata presente in studio, durante le ultime puntate del reality di Canale 5. La risposta l’ha data la stessa Caruso in un commento social nel quale ha spiegato che voleva trascorrere del tempo con la sua famiglia. Paola ha assicurato che parteciperà comunque alle prossime puntate. “Volevo stare con i miei amori” – ha risposto Paola ad una spettatrice che le ha chiesto come mai non fosse ospite delle ultime serate – “Ci vediamo martedì”, ha aggiunto sottolineando quindi che la vedremo il 19 maggio. Oggi invece...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Perché Paola Caruso non era in studio al GF Vip: la verità dopo l’eliminazione commuove i fan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate GF Vip, Paola Caruso lascia la Casa: la verità arriva dopoLa puntata del Grande Fratello Vip ha regalato uno di quei momenti destinati a lasciare il segno, con un ribaltone capace di cambiare completamente... La disperazione di Paola Caruso al GF VIP commuove tutti: le sue parole sulla malattia del figlio spezzano il cuoreNel clima spesso leggero del Grande Fratello Vip, c’è spazio anche per momenti che colpiscono nel profondo. Argomenti più discussi: Grande Fratello Vip, Paola Caruso rompe il silenzio dopo l’eliminazione: le prime parole fuori dalla Casa; Verissimo, Paola Caruso ospite oggi con il figlio: le condizioni di salute del piccolo Michele; Paola Caruso ospite a Verissimo domenica 10 maggio; GF Vip, Paola Caruso rende il suoInstagram privato dopo il reality! Cos'è successo.