Parma-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, domenica 10 maggio, si gioca la partita tra Parma e Roma, valida per la 36esima giornata di Serie A. L'incontro si svolge al Tardini e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. La Roma torna a scendere in campo dopo alcune partite, mentre il Parma cerca punti fondamentali in casa. Le probabili formazioni sono ancora da ufficializzare, ma l'attenzione è tutta rivolta a questa sfida.

(Adnkronos) – La Roma torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, i giallorossi sfidano il Parma – in diretta tv e streaming – al Tardini nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla netta vittoria per 4-0 contro la Fiorentina nell’ultimo turno, che gli ha permesso di avvicinare il quarto posto occupato dalla Juventus, ora distante un solo punto. Quella di Cuesta invece, già salva, ha perso 2-0 con l’Inter a San Siro, nella partita che ha assegnato il 21esimo scudetto ai nerazzurri. La sfida tra Roma e Parma è in programma oggi, domenica 10 maggio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: Parma (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.🔗 Leggi su Seriea24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League

Notizie correlate

Leggi anche: Lazio-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Argomenti più discussi: Parma-Roma oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Parma-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Parma-Roma, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Roma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale.