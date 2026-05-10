Parma-Roma | le scelte di Gasperini per il colpo esterno

Alle 18:00, la Roma affronterà il Parma sul campo del Tardini, un match importante per le speranze di qualificazione in Europa dei capitolini. La squadra di Gasperini ha deciso le scelte di formazione per questa trasferta, cercando di ottenere punti in una partita considerata decisiva per la stagione. Il Parma, guidato da Cuesta, si prepara a difendersi tra le mura amiche in questa sfida di campionato.

La Roma si prepara a scendere in campo alle ore 18:00 sul difficile prato del Tardini per affrontare il Parma guidato da Cuesta, in un match che rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni europee dei capitolini. Nonostante la complessità della trasferta emiliana, Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento forte di una rosa quasi al completo, pur dovendo rinunciare forzatamente a pedine del calibro di Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza. La strategia del tecnico sembra orientata verso la stabilità estrema: l’intenzione è quella di dare fiducia in blocco all’undici titolare che ha recentemente superato la Fiorentina, cercando di sfruttare l’ inerzia positiva e l’intesa crescente tra i reparti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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