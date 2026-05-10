Parma-Roma in streaming gratis | la diretta live del Tardini

Da sololaroma.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 10 maggio, alle 18:00, si gioca al Tardini di Parma una partita tra la squadra locale e la Roma. La sfida si svolge in un momento cruciale del campionato, con entrambe le formazioni impegnate a ottenere punti importanti per la classifica. La partita sarà disponibile in streaming gratuito e rappresenta un appuntamento significativo per entrambe le squadre che cercano di migliorare la propria posizione in campionato.

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Il traguardo è ormai a un passo e la nostra Roma non può permettersi distrazioni. Oggi, domenica 10 maggio, i ragazzi scendono in campo al Tardini di Parma alle ore 18:00 per un match che profuma di storia ma che mette in palio punti pesantissimi per il finale di stagione. La squadra di Carlos Cuesta, tecnico giovanissimo che sta riscrivendo i record di precocità in panchina, è un osso duro, specialmente tra le mura amiche, ma i precedenti sorridono ai colori giallorossi: abbiamo vinto ben 11 degli ultimi 14 scontri diretti. Tuttavia, c’è da invertire un trend in trasferta che ultimamente ci ha fatto soffrire più del dovuto. Dove vedere Parma-Roma in TV e opzioni streaming gratis.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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