Sabato si affrontano Parma e Roma, con i giallorossi reduci da una vittoria convincente contro la Fiorentina. La squadra ospite cerca di mantenere la posizione in classifica per ottenere il quarto posto, mentre i padroni di casa cercano punti per avvicinarsi alla zona salvezza. La partita si gioca al Tardini, con entrambe le formazioni che puntano a portare a casa i tre punti.

I giallorossi al Tardini dopo la larga vittoria contro la Fiorentina: in palio il quarto posto contro i ducali che hanno già raggiunto il loro obiettivo salvezza Al Tardini ecco una delle sfide che può decidere la corsa Champions in cui sono coinvolte Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como. Cinque squadre per tre posti ancora da assegnare dopo lo scudetto dell'Inter. E allora scopriamo pronostico e quote di Parma-Roma in programma domenica 10 maggio alle ore 18. Nelle ultime settimane la squadra di Gasperini ha recuperato terreno nella corsa Champions dimostrando di essere una delle squadre più in forma del campionato. Il netto 4-0 contro...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parma-Roma, Gasp prova a riaprire la corsa Champions: pronostico

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