Pagelle Juventus Women Inter | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Nella partita tra Juventus Women e Inter, valida per la ventunesima giornata di Serie A Women, sono stati assegnati i voti alle giocatrici al termine del primo tempo. Le pagelle evidenziano le performance delle protagoniste del match, con giudizi specifici sui singoli interventi e contributi durante la prima frazione di gioco. La valutazione si concentra esclusivamente sulle azioni svolte fino a quel momento, senza analisi o commenti sui risultati finali.

Vlahovic Juventus e quella sliding door sul mercato: da Mateta ed En-Nesyri al rientro del serbo, gli scenari per presente e futuro Vlahovic come Higuain, l’effetto Dusan sulla volata Champions: a Spalletti è mancato (e mancherà?) Kostic, sarà addio con la Juve in estate? C’è un motivo che apre alla separazione Calciomercato Juve: le ultime novità sul futuro di Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Cosa filtra Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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