Oroscopo lunedì 11 maggio 2026 di Ginny | Pesci e Scorpione sognano e progettano

Lunedì 11 maggio 2026, la Luna in Pesci si combina con il transito di Venere in quadratura, influenzando le emozioni e i piani di alcuni segni. Pesci e Scorpione sono particolarmente coinvolti in attività di sogno e pianificazione, mentre altri segni potrebbero sentirsi più sensibili o più creativi del solito. Non ci sono eventi astronomici che coinvolgano altri pianeti o corpi celesti rilevanti per questa giornata.

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