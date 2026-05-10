Oroscopo lunedì 11 maggio 2026 di Ginny | Pesci e Scorpione sognano e progettano

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio 2026, la Luna in Pesci si combina con il transito di Venere in quadratura, influenzando le emozioni e i piani di alcuni segni. Pesci e Scorpione sono particolarmente coinvolti in attività di sogno e pianificazione, mentre altri segni potrebbero sentirsi più sensibili o più creativi del solito. Non ci sono eventi astronomici che coinvolgano altri pianeti o corpi celesti rilevanti per questa giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C'è una bella Luna in Pesci nell'oroscopo di lunedì 11 maggio 2026, anche se quadra Venere: le emozioni non scorrono sempre lisce ma di sicuro sono intensissime!.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 11 maggio 2026Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 11 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti...

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 4 maggio 2026Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 4 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti...

Argomenti più discussi: Oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026; Oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio: previsioni amore, lavoro e benessere; 11 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco; Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web