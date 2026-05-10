Oroscopo lunedì 11 maggio 2026 di Ginny | Pesci e Scorpione sognano e progettano
Lunedì 11 maggio 2026, la Luna in Pesci si combina con il transito di Venere in quadratura, influenzando le emozioni e i piani di alcuni segni. Pesci e Scorpione sono particolarmente coinvolti in attività di sogno e pianificazione, mentre altri segni potrebbero sentirsi più sensibili o più creativi del solito. Non ci sono eventi astronomici che coinvolgano altri pianeti o corpi celesti rilevanti per questa giornata.
C'è una bella Luna in Pesci nell'oroscopo di lunedì 11 maggio 2026, anche se quadra Venere: le emozioni non scorrono sempre lisce ma di sicuro sono intensissime!.🔗 Leggi su Fanpage.it
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