Nicola Marchionni finalista di Amici dedica alla madre scomparsa De Filippi | Gli consentivamo di andare in ospedale

Durante la puntata di Amici del 9 maggio, Nicola Marchionni è diventato il primo finalista del talent. La sua partecipazione è avvenuta in un momento difficile, poiché negli stessi mesi ha perso sua madre. La conduttrice ha commentato che a Nicola era stato permesso di recarsi in ospedale durante il percorso del programma. La sua storia personale ha avuto un ruolo importante durante la trasmissione.

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