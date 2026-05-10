Nicola Marchionni finalista di Amici dedica alla madre scomparsa De Filippi | Gli consentivamo di andare in ospedale
Durante la puntata di Amici del 9 maggio, Nicola Marchionni è diventato il primo finalista del talent. La sua partecipazione è avvenuta in un momento difficile, poiché negli stessi mesi ha perso sua madre. La conduttrice ha commentato che a Nicola era stato permesso di recarsi in ospedale durante il percorso del programma. La sua storia personale ha avuto un ruolo importante durante la trasmissione.
Nel corso della puntata di Amici del 9 maggio Nicola diventa il primo finalista. Per lui un'esperienza complessa, visto che negli stessi mesi è venuta a mancare sua madre. De Filippi rivela che la produzione gli ha sempre consentito di andare a trovarla in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Amici 25, il ballerino Nicola piange per la madre scomparsa da poco e Maria De Filippi lo consola con un bacio affettuoso. Eliminati Valentina e PlasmaLa terza puntata di “Amici di Maria De Filippi” di ieri, sabato 4 aprile, si è aperta con l’eliminazione della cantante Valentina, che non ce l’ha...
Amici 25: Nicola piange la madre, De Filippi lo consola con un bacioIl 4 aprile 2026, durante la trasmissione di Amici 25, Nicola Marchionni ha mostrato una fragilità profonda legata alla perdita della madre.