Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per lunedì 11 e martedì 12 maggio sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 maggio. Le informazioni forniscono dettagli sulle condizioni del tempo previste per i due giorni, senza modifiche rispetto alle ultime rilevazioni ufficiali. La comunicazione riguarda principalmente le temperature, le precipitazioni e le eventuali allerte in vigore nella regione.

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Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 11 e martedì 12 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “bassa pressione sul Tirreno in movimento verso levante”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile