Medici di famiglia la Federazione dichiara lo stato di agitazione contro la riforma | Siamo preoccupati

I medici di famiglia hanno annunciato uno stato di agitazione in risposta alla proposta di riforma della medicina generale presentata dal ministero della Salute e dalle Regioni. La Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale ha comunicato ufficialmente questa decisione, esprimendo preoccupazioni riguardo alle modifiche in atto. La mobilitazione riguarda l’intera categoria, coinvolgendo professionisti che lavorano nel settore della sanità territoriale.

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