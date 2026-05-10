Medici di famiglia la Federazione dichiara lo stato di agitazione contro la riforma | Siamo preoccupati
I medici di famiglia hanno annunciato uno stato di agitazione in risposta alla proposta di riforma della medicina generale presentata dal ministero della Salute e dalle Regioni. La Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale ha comunicato ufficialmente questa decisione, esprimendo preoccupazioni riguardo alle modifiche in atto. La mobilitazione riguarda l’intera categoria, coinvolgendo professionisti che lavorano nel settore della sanità territoriale.
La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha dichiarato lo stato di agitazione della categoria contro il progetto di riforma della medicina generale promosso dal ministro della Salute Orazio Schillaci e dalle Regioni. La decisione è stata deliberata dalla segreteria nazionale del sindacato dei medici di medicina generale, che ha evidenziato “l’assenza totale di confronto preventivo” sulla prospettata adozione di un decreto-legge per il riordino dell’assistenza primaria territoriale. Questa espressione indica il primo livello di accesso al Servizio Sanitario Nazionale, basato su cure di prossimità, accessibili e integrate nel territorio, includendo i medici di famiglia e la continuità assistenziale.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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