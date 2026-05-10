A Pistoia, nel quartiere di San Lorenzo, si trova il nuovo museo all’interno dell’ex Oratorio. La strada che conduce al sito è stata al centro di discussioni legate a una disputa tra due musei, uno a Pistoia e l’altro a Firenze, riguardo a un possibile furto di opere. La data di apertura ufficiale è il 10 maggio 2026.

Pistoia, 10 maggio 2026 – Che la strada portasse a San Lorenzo avrebbe potuto sembrare una provocazione all’inizio, messi alle strette da quello che sembrava uno “scippo” delle opere nell’ambito della contesa con l’omologo fiorentino di San Pancrazio. Due anni dopo parlano gli eventi e quel percorso conduce davvero lì, nel “rigenerato” San Lorenzo e più precisamente nell’ex Oratorio della Crocetta: sorgerà lì, è a questo punto una certezza, il nuovo Museo Marino Marini di Pistoia. L’annuncio è arrivato ieri nel corso della presentazione del catalogo edito da Gli Ori che accompagna la mostra “Marino Marini: la pittura” in corso al Fabroni, sulla scia di un rilancio che pare aver ingranato la marcia e il cui testimone a questo punto (la Crocetta è in fase di recupero) passerà alla nuova amministrazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marino in San Lorenzo. Il Museo nell’ex Oratorio

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