Mamme Vip | ecco chi ha partorito in questi giorni

In questi giorni sono state annunciate diverse nascite di mamme note, che hanno condiviso sui social network la gioia dell’arrivo di un bambino. Alcune di loro hanno pubblicato foto e messaggi per comunicare la nascita ai loro follower. La maggior parte degli annunci sono stati fatti tramite post o storie, senza dettagli aggiuntivi sui nomi o altre informazioni personali. La notizia si è diffusa rapidamente tra gli utenti delle piattaforme digitali.

In questi giorni sono diverse le mamme vip che hanno dato alla luce un bambino. Scopriamo insieme chi ha condiviso la gioia di una nuova nascita sul proprio profilo social. Natalia Paragoni è diventata mamma bis, è nata Beatrice. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta: il 5 maggio è nata la loro secondogenita Beatrice. L’annuncio è arrivato solo dopo qualche giorno attraverso un carosello pubblicato su Instagram dal profilo di Natalia. La coppia ha condiviso alcuni frammenti, molto intimi, vissuti in ospedale subito dopo il parto. Diletta Leotta di nuovo mamma: è nato Leonardo. Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori del piccolo Leonardo.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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