L' oroscopo di lunedì 11 maggio 2026 | le stelle sotto la Torre
Lunedì 11 maggio 2026 si preannuncia una giornata con la Luna in una posizione particolare nel cielo. Alcuni segni potrebbero sentirsi più nervosi o irritabili rispetto al solito, mentre altri potrebbero vivere momenti di maggiore introspezione. Le influenze astrali di questa giornata sono visibili a tutti, senza differenze di appartenenza o situazione. Nessun evento specifico è stato segnalato, solo l’effetto generale delle posizioni planetarie.
Cari concittadini all’ombra della Torre, preparatevi. Lunedì 11 maggio si prospetta una giornata particolare: la Luna è più dritta del Campanile di piazza del Duomo, ma l’umore di certi segni potrebbe essere più storto della Torre stessa. Che siate a prendere il sole sulle scallette di Lungarno o.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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