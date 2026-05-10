LG 55UA75 4K UHD | guida acquisto e test soloperaffareit

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Il modello LG 55 UA75 è una Smart TV da 55 pollici con risoluzione 4K UHD e sistema operativo WebOS 25. Il dispositivo è dotato di piedini laterali e integra tecnologie per l’elaborazione dell’immagine e dell’audio. Il televisore offre funzionalità smart e supporto per il gaming. La risoluzione 4K fornisce una definizione quattro volte superiore rispetto al Full HD. L’elaborazione del processore mira a ottimizzare nitidezza, contrasto e movimento, trasformando i filmati a risoluzione standard in immagini dettagliate. L’uso del telecomando LG è limitato ad alcune funzioni e la compatibilità con le Soundbar può variare in base alla regione e al Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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LG 43UA75 4K vs 43LR6700 Full HD – Comparativo Completo | TV 43 Polegadas LG

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