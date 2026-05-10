Juventus Torino Under 15 0-0 LIVE | Modica è il primo a finire sul taccuino degli ammoniti

Nella partita tra Juventus e Torino Under 15 terminata con un pareggio a reti inviolate, Modica è stato il primo a ricevere un cartellino giallo. La sfida, valida per il ritorno degli ottavi di finale del campionato 202526, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto serrato, con poche occasioni da rete e alcune sanzioni disciplinari. La cronaca live e i dettagli sul risultato sono disponibili nelle fonti ufficiali.

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di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato all’Ale & Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver pareggiato all’andata 2-2 con il Torino, riaffronta i torelli nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 28? AMMONITO MODICA – Fallo del terzino che ferma Cacucciolo e viene ammonito dal direttore di gara 26? FUORIGIOCO DI CATANIA – Errore di Laganà che si fa scippare il possesso, Tozzo serve Catania...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Torino Under 15 0-0 LIVE: Modica è il primo a finire sul taccuino degli ammoniti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Torino Juventus Under 15 1-2 LIVE: crampi per Modica, pronti dei cambi Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE: fine primo tempo, derby apertissimoRinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus,... Argomenti più discussi: Under 15: Torino-Juventus 2-2; Under 15 Serie A e B, Milan al debutto negli ottavi: il 5 maggio l’andata contro l’Udinese; Under 16, Juventus-Torino 6-1: finisce agli ottavi la corsa scudetto dei granata; È il derby più combattuto degli ultimi anni! Il Toro rimonta nella ripresa, alla Juve non basta il bis.