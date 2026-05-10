Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il prezzo del PUN, il prezzo unico dell’energia elettrica, si situa a 0,1157 euro per kilowattora. Questa cifra rappresenta l’aggiornamento al 10 maggio 2026 e mostra le variazioni orarie rispetto ai giorni precedenti. Il PUN viene calcolato quotidianamente e riflette l’andamento del mercato energetico nazionale.

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Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 10 Maggio 2026 si attesta a 0,1157 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente ( 9 Maggio 2026 ), il prezzo minimo è stato di 0,0627 €kWh alle ore 15, mentre il massimo ha raggiunto 0,1474 €kWh alle ore 22. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle pomeridiane (in particolare tra le 14 e le 16), mentre le ore serali (dalle 20 alle 23) hanno registrato i picchi di prezzo più elevati. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 10052026 0,1157 +0,0051...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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