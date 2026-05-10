Il Milan affonda con l'Atalanta i tifosi se ne vanno addirittura all'inizio del secondo tempo

Durante la partita tra Milan e Atalanta, i tifosi del Milan hanno iniziato a lasciare lo stadio già all'inizio del secondo tempo, dopo aver assistito al terzo gol della squadra ospite. Prima del fischio di inizio, si sono verificati momenti di contestazione nei confronti della squadra, culminati con l'abbandono di alcuni spettatori mentre la partita era ancora in corso. La squadra ha subito una sconfitta, con l'Atalanta che ha segnato tre reti nel secondo tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui