Il centro storico sboccia con Un fiore al mese | l' artigianato si unisce nel segno della natura
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Tre botteghe, un fiore di stagione e la voglia di fare rete: nasce così "Un fiore al mese", il nuovo progetto creativo che vede protagoniste tre realtà dell’artigianato locale nel cuore di Forlì, Artefatti (bottega specializzata in monili poetici e illustrazioni), Fedifo Shop & Lab (laboratorio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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