gf francesca si confronta con due inquilini e spunta un retroscena

Durante una recente puntata del Grande Fratello, Francesca Manzini ha avuto un confronto con due inquilini. In passato, la gieffina ha ricevuto una sorpresa da parte di sua sorella, mentre si vocifera di una querela presentata dalla sorella stessa. La discussione ha portato alla luce alcuni dettagli sulla relazione familiare della concorrente, senza ulteriori conferme ufficiali.

GF, Francesca Manzini, la sorella l’ha querelata? La gieffina si confronta con due inquilini. GF, nella scorsa puntata Francesca Manzini ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di sua sorella. Dopo la sorpresa però Francesca ha iniziato ad avere qualche dubbio e perplessità confrontandosi anche con Raimondo e Renato ha spiegato il motivo. Leggi anche Festa della Mamma, le dediche più dolci delle VIP Raimondo rivolgendosi a Francesca ha esordito: “La cosa che hai detto che forse ti aveva denunciato è strana, noi l’abbiamo percepita male. Forse volevi sdrammatizzare”. Renato è intervenuto aggiungendo: “Quella roba era una cavolata. Ma spero che tu scherzassi.🔗 Leggi su 361magazine.com

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