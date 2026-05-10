Fossacesia perdita d' acqua lungo la Statale 16 | convocata una riunione tecnica in Comune

In Fossacesia Marina, negli ultimi giorni, è stata riscontrata la presenza di acqua lungo la Statale 16. Le autorità hanno convocato una riunione tecnica presso il Comune per analizzare la situazione. Attualmente, sono in corso verifiche e accertamenti tecnici per individuare l’origine della perdita d’acqua. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui risultati delle indagini o sulle cause del fenomeno.

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Sono in corso verifiche e accertamenti tecnici per individuare l’origine della presenza di acqua riscontrata negli ultimi giorni lungo la strada statale 16, nel territorio di Fossacesia Marina.Della situazione si sta occupando, per il Comune di Fossacesia, l’ufficio tecnico, nell’ambito di.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Futuro delle Fonderie Pisano, convocata una riunione in RegioneSaranno presenti gli assessori regionali al Lavoro e alle Attività Produttive e Sviluppo Economico Angelica Saggese e Fulvio Bonavitacola Il prossimo... Argomenti più discussi: Fossacesia, perdita d'acqua lungo la Statale 16: convocata una riunione tecnica in Comune; Fossacesia, perdita d'acqua lungo la Statale 16: convocata una riunione tecnica in Comune; Strada Statale 16, verifiche in corso per l’acqua a Fossacesia Marina. Fossacesia, perdita d'acqua lungo la Statale 16: convocata una riunione tecnica in Comune x.com