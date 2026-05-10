Ferrara 600 persone in strada | il traguardo dei 25 anni di Bimbimbici

A Ferrara, circa 600 persone hanno partecipato alla manifestazione per i 25 anni di Bimbimbici, con un incremento di 200 nuovi iscritti rispetto alle edizioni precedenti. Per celebrare l’anniversario, il Comune ha distribuito gadget gratuiti ai partecipanti. La manifestazione si è svolta lungo un percorso cittadino, coinvolgendo famiglie e appassionati di ciclismo. La partecipazione ha mostrato un aumento rispetto alle edizioni passate.

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? Domande chiave Come hanno fatto 200 nuovi iscritti a rendere speciale questa edizione?. Quali gadget gratuiti ha distribuito il Comune per festeggiare il traguardo?. Perché la carovana ha scelto proprio quel percorso tra il Castello e il parco?. Cosa accadrà la prossima settimana dopo il successo di questa pedalata?.? In Breve Percorso tra piazzale Medaglie d'Oro e parco Giordano Bruno via corso Giovecca.. L'assessore Cristina Coletti ha ringraziato Fiab Ferrara per l'iniziativa storica.. Gadget gratuiti per i partecipanti finanziati dal Comune di Ferrara.. Evento anticipa la Festa delle Famiglie prevista per la prossima settimana.. Circa 600 persone hanno animato le strade di Ferrara ieri mattina per celebrare il venticinquesimo anniversario di Bimbimbici, una manifestazione che ha la partecipazione di quasi 200 bambini iscritti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara, 600 persone in strada: il traguardo dei 25 anni di Bimbimbici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bimbimbici compie 25 anni: domenica torna la biciclettata dei bambini a NovaraDomenica 10 maggio torna a Novara "Bimbimbici", la tradizionale biciclettata dei bambini delle scuole primarie.