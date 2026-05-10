Estrela da Amadora-Famalicão lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Cristiano Bacci sulla panchina dei Tricolores

Da infobetting.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:15 si affrontano Estrela da Amadora e Famalicão in una partita valida per la penultima giornata del campionato. Le due squadre, entrambe con obiettivi ancora da raggiungere, si preparano a sfidarsi in una partita che potrebbe influenzare le loro posizioni finali. Cristiano Bacci siede sulla panchina dei Tricolores, mentre le formazioni sono state annunciate con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite.

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Non è così scontato che due squadre abbiano ancora importanti traguardi per cui lottare alla penultima giornata ma questo è il caso di Estrela da Amadora e Famalicão. I padroni di casa, nonostante cinque sconfitte di fila, sono ancora in lotta per salvarsi, anzi potrebbero essere artefici del loro destino visto che hanno due punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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