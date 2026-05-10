Elvana Gjata a Milano | Cresciuta con Battisti e Pausini con Dua Lipa portiamo il pop albanese in Europa

Elvana Gjata annuncia il suo concerto al Forum D'Assago il 10 maggio 2026. La cantante albanese, cresciuta ascoltando artisti come Battisti e Pausini, parla del suo percorso musicale e della possibilità di partecipare all’Eurovision. Ricorda il suo amore per la musica italiana e il primo incontro con Dua Lipa nel 2022, evidenziando come questa collaborazione abbia contribuito a portare il pop albanese in Europa.

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