Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | chi può inserirsi Domanda dal 6 maggio come scegliere la regione LO SPECIALE

Dal 6 maggio sarà possibile presentare la domanda per entrare negli elenchi regionali dei docenti per l’anno scolastico 202627. Questa procedura riguarda chi desidera inserirsi in una regione specifica e rappresenta una novità rispetto alle modalità precedenti di assunzione. Le liste regionali permetteranno di stabilire un collegamento diretto tra le candidature e le assegnazioni nelle diverse aree del Paese.

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Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è stato pubblicato e sarà possibile presentare domanda dal 6 al 25 maggio. Una opportunità in più per il ruolo. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: chi può inserirsi. Domanda dal 6 maggio, come scegliere la regione LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video