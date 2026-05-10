Diretta gol Serie A LIVE | in campo Parma Roma
Sono in corso le partite della 36esima giornata di Serie A, con le sfide tra Parma e Roma. La diretta gol permette di seguire in tempo reale i risultati, le azioni salienti e le decisioni prese dai principali protagonisti in campo. La giornata include anche analisi dettagliate, tabellini aggiornati e moviole dedicate a ogni momento chiave delle partite in corso.
Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Roma, Gasperini prima del Parma: «Non abbiamo margini di errore. La Juventus deve sbagliare una partita, il Milan due!» Pagelle Fiorentina Genoa: Braschi pimpante all’esordio, Ostigard giganteggia in difesa. I due attacchi non graffiano VOTI Mourinho frena le voci: «Nessun contatto con il Real Madrid. Sono solo speculazioni» Barcellona Real Madrid come...🔗 Leggi su Calcionews24.com
ATALANTA vs PARMA - GENOA vs BOLOGNA - Serie A - Giornata 22 - Cronaca campo 2d - DIRETTA LIVE
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