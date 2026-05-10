Diretta gol Serie A LIVE | in campo Parma Roma

Sono in corso le partite della 36esima giornata di Serie A, con le sfide tra Parma e Roma. La diretta gol permette di seguire in tempo reale i risultati, le azioni salienti e le decisioni prese dai principali protagonisti in campo. La giornata include anche analisi dettagliate, tabellini aggiornati e moviole dedicate a ogni momento chiave delle partite in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Roma, Gasperini prima del Parma: «Non abbiamo margini di errore. La Juventus deve sbagliare una partita, il Milan due!» Pagelle Fiorentina Genoa: Braschi pimpante all’esordio, Ostigard giganteggia in difesa. I due attacchi non graffiano VOTI Mourinho frena le voci: «Nessun contatto con il Real Madrid. Sono solo speculazioni» Barcellona Real Madrid come...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Parma Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ATALANTA vs PARMA - GENOA vs BOLOGNA - Serie A - Giornata 22 - Cronaca campo 2d - DIRETTA LIVE Notizie correlate Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma in campo Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari Parma in campo!Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?... Argomenti più discussi: Parma-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Inter - Parma in Diretta Streaming | DAZN IT; Parma-Roma, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Parma-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni.