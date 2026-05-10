DIRETTA Fiorentina-Genoa 0-0 segui il live di Firenzetoday
Alle prime battute della partita tra Fiorentina e Genoa, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Al quarto minuto, Dodo effettua un cross dalla destra che viene deviato in angolo da Ellertson. Poco prima, sui magli dei calciatori le squadre hanno esposto i cognomi delle mamme, in occasione della Festa della Mamma. La gara è in corso e la diretta segue gli sviluppi sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 4' Cross di Dodo dalla destra, Ellertson devia in angolo. 3' Sulle maglie dei giocatori quest'oggi ci sono i cognomi delle rispettive mamme per celebrare la Festa della Mamma.1' Errore di Dodo che sbaglia il retropassaggio di testa, regalando subito un corner.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s.: gol e highlights | Conference League
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DIRETTA / Udinese-Fiorentina 0-0, segui il live di FirenzetodayCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA6' Niente di fatto da corner per i bianconeri, palla che termina tra le braccia di De Gea.
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