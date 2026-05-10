DIRETTA Fiorentina-Genoa 0-0 segui il live di Firenzetoday

Alle prime battute della partita tra Fiorentina e Genoa, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Al quarto minuto, Dodo effettua un cross dalla destra che viene deviato in angolo da Ellertson. Poco prima, sui magli dei calciatori le squadre hanno esposto i cognomi delle mamme, in occasione della Festa della Mamma. La gara è in corso e la diretta segue gli sviluppi sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 4' Cross di Dodo dalla destra, Ellertson devia in angolo. 3' Sulle maglie dei giocatori quest'oggi ci sono i cognomi delle rispettive mamme per celebrare la Festa della Mamma.1' Errore di Dodo che sbaglia il retropassaggio di testa, regalando subito un corner.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s.: gol e highlights | Conference League Notizie correlate DIRETTA / Fiorentina-Pisa 0-0, segui il live di Firenzetoday1' Fiorentina in campo con la maglia casalinga viola e bianca, Pisa in completo da trasferta completamente giallo. DIRETTA / Udinese-Fiorentina 0-0, segui il live di FirenzetodayCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA6' Niente di fatto da corner per i bianconeri, palla che termina tra le braccia di De Gea. Argomenti più discussi: Il Genoa retrocede in Serie B, battuto 3-2 dalla Fiorentina. Napoli, 0-0 col Como e addio Champions; Fiorentina-Genoa: rossoblù già proiettati al futuro. Le scelte di De Rossi tra esperimenti e conferme; Fiorentina-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Serie A: domenica alle 15 in campo Fiorentina-Genoa DIRETTA Probabili formazioni.