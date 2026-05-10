Da Roma arriva Marla con la sua band per l' ultimo appuntanento di Strade Blu Live
Giovedì 14 maggio 2026 si terrà l'ultima tappa della terza stagione di Strade Blu Live a Roma. Sul palco salirà Marla, artista emergente, accompagnata dalla sua band, per un concerto che chiuderà l'edizione di quest'anno. L'evento conclude un ciclo di spettacoli che ha visto numerosi artisti esibirsi nel corso delle settimane. L'appuntamento è previsto in una location dedicata, con ingresso aperto al pubblico.
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L'ultima tappa della terza stagione di Strade Blu Live, giovedì 14 maggio 2026, vedrà sul palco per la parte live una giovane ospite davvero speciale. Marla, da Roma, per la prima in concerto a Como, insieme alla sua band: Miriam Fornari, tastiere e Alessio Corasaniti, chitarre. Strade Blu Live è.🔗 Leggi su Quicomo.it
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