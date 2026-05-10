Costruire un villaggio possibile contro la violenza giovanile
Si è svolto il primo incontro dedicato alla violenza tra adolescenti, con una partecipazione numerosa di giovani e adulti. L’evento si è concentrato su proposte concrete e iniziative per contrastare il disagio giovanile. Durante l'incontro sono stati condivisi spunti e riflessioni su come affrontare le tensioni e i comportamenti violenti tra i ragazzi, con l’obiettivo di costruire un ambiente più sicuro e solidale per i giovani.
La forza delle idee contro il disagio giovanile. Grande partecipazione per il primo incontro sulla violenza fra i teenagers. SpazioAlberica lancia la sfida: “Oltre le ronde serve un villaggio possibile”. Così all’Ex San Giacomo il primo degli incontri dedicati ai recenti fatti di sangue di Massa. Un’assemblea eterogenea — docenti, psicologi, studenti, volontari e genitori — si è riunita non solo per analizzare il fenomeno della violenza di gruppo, ma per costruire una risposta corale. Una diagnosi condivisa: il degrado non ha colore politico. "Il dato che emerge – spiega l’ideatore della manifestazione lo psicopedagogista Fabio Bernieri –, al di là delle appartenenze, è la speculare condizione di abbandono che accomuna Massa e Carrara.🔗 Leggi su Lanazione.it
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